Institutionelles Wegschauen

Verschwundene und manipulierte Beweismittel; zwei Prozesse, die zusammen fast vier Jahre währten und ein Verbrechen nicht einmal in Erwägung zogen; Mordermittlungen, die seit Jahren trotz vielfältiger Indizien und eines überschaubaren Verdächtigenkreises kontinuierlich ins Leere laufen: Der Fall Oury Jalloh erinnert in all seinen Facetten an den NSU-Skandal.

Dass die Sache vor Gericht ging, ja, überhaupt ermittelt wurde und wieder wird, ist maßgeblich der Oury-Jalloh-Initiative zu verdanken. Das lässt an den Mordfall Yangjie Li denken: Ob das tatverdächtige Paar, das die Studentin am 11. Mai grausam misshandelt und getötet haben soll, seit November vor Gericht säße, wenn chinesische Medien und die Botschaft der Volksrepublik keine Welle geschlagen hätten? Das darf bezweifelt werden. Denn die Eltern des Angeklagten sind Polizisten...