Orbán sichert seine Medienmacht

Immer mehr Medien in Ungarn tanzen nach der Pfeife der Fidesz-Regierung. Es passt ins Bild, dass die ausgewiesene Geschichtsrevisionistin Mária Schmidt über ihre Firma »New Wave Media« nun die Wirtschaftszeitung Figyelö übernimmt. Die »Hofhistorikerin« der Regierung von Premier Viktor Orbán erfreut sich immer wieder öffentlicher Fördergelder für ihre Stiftung, die zum »Aufstand 1956« forscht, und das »Terrorhaus« in Budapest betreibt. Laut Medienberichten wollten regierungstreue Kreise Figyelö seit einiger Zeit übernehmen – nun ist es so weit.

Mit der Zeitung Népszabadság verschwand bereits Anfang Oktober eine der wichtigsten kritischen Stimmen aus den Kiosken. Das Blatt, einst Zentralorgan der staatstragenden Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, war abrupt eingestellt worden, nachdem die Opimus-Holding es aufgekauft hatte. Dies, und die Übernahme weiterer Printerzeugnisse, hatte Lörinc Mészáros eingefädelt, laut der Onlinezeitung Pester Lloyd (PL) ...