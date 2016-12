Trump und das Silicon Valley

Wird sich am guten Verhältnis des Silicon Valley zum Weißen Haus in der Ära Donald Trump etwas ändern? Die Frage scheint angebracht, da die dort ansässige High-Tech-Branche eher die Demokratische Partei unterstützt. Als der künftige US-Präsident nun aber am 15. Dezember zum Spitzentreffen nach New York lud, ließ die Teilnehmerliste auf beiderseitige Kooperationsbereitschaft schließen. Unter anderen kamen die Unternehmenschefs Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple), Satya Nadella (Microsoft), Larry Page und Eric Schmidt (Alphabet/Google) sowie Sheryl Sandberg (Facebook).

Eine Vermittlerrolle könnte der 1967 in Frankfurt am Main geborene Risikokapitalgeber Peter Thiel übernehmen. Der Mitgründer des Online-Bezahldienstes PayPal hat – als einziger aus dieser illustren Riege – Trump im Wahlkampf unterstützt. Dafür bedankte sich der Immobilienmogul zu Beginn des Treffens im Trump-Tower ausdrücklich.

Viele Spitzenmanager und Chefs der ganz großen Firmen kennt Thiel...