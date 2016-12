Überzeugungstäter

Alle Jahre wieder… stehen Amazon-Beschäftigte in der Weihnachtszeit vor den Versandzentren und streiken. So auch jetzt. Am Mittwoch traten die Belegschaften in Rheinberg und Werne (beides in Nordrhein-Westfalen) sowie Graben (Bayern) in den Ausstand. In Koblenz wird schon seit Wochenbeginn gestreikt. Andauern sollen die Aktionen mindestens bis Heiligabend.

All das ist einerseits nicht überraschend. Immer wieder nutzt ver. di Zeiten wie die des lukrativen Weihnachtsgeschäfts, um den weltgrößten Onlineversandhändler unter Druck zu setzen. Andererseits: Es ist doch außergewöhnlich und beeindruckend, dass die Gewerkschaftsaktiven nach über drei Jahren Arbeitskampf immer noch nicht den Mut verloren haben. Immer wieder schaffen sie es, einen bedeutenden Teil der Belegschaften auf die Straße zu bringen, die Abläufe zu stören und den Amazon-Managern in Seattle und Luxemburg gehörig auf die Nerven zu gehen. Sie sind ...