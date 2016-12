Eilig Spuren beseitigt

Der am Montag und Dienstag fortgesetzte Prozess um die am 11. Mai ermordete chinesische Studentin Yangjie Li wirft kein gutes Licht auf die Dessauer Polizei. Wer hat sich mit wem abgesprochen und wo nicht so genau hingesehen? Nicht nur, dass die Ermittler viel Zeit bis zur ersten Vernehmung von Anwohnern am Fundort der Leiche verstreichen ließen, zu denen auch das angeklagte Paar gehörte. Videomaterial wurde spät und unvollständig gesichert. Der Umzug der Angeklagten zehn Tage nach dem Mord wirkt nach Zeugenaussagen wie eine fluchtartige Spurenbeseitigung – unter Mitwirkung des damaligen Dessauer Polizeirevierleiters Jörg S. Er ist der Stiefvater des Angeklagten.

Sebastian F. und seine Verlobte Xenia I. (beide 21) müssen sich seit November wegen gemeinschaftlichen Mordes und Vergewaltigung verantworten. Weil sie schweigen, muss Richterin Uda Schmidt Indizien zusammentragen. Wie der MDR und die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) berichteten, ergaben sich jetzt wei...