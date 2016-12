Der weiße Äthiopier

Mal wieder was Deutsches, Neues: Der Häftling Frank Michalka überfällt gleich bei bei seinem ersten Freigang eine Bank, lässt sich danach festnehmen und unternimmt, zurück im Gefängnis, einen Selbstmordversuch. Erst die Referendarin seines Pflichtverteidigers schafft es, ihn zum Reden zu bringen. In seiner Geschichte liegt die einzige Hoffnung auf ein mildes Urteil. Er muss aber selbst für eine neue Chance kämpfen. Ja, klar, so läuft es eben. Afrika liefert das Kolorit für das gar nicht ungeschickte Melodram mit Jürgen Vogel (Frank Michalka) und Sayat Demissie (Ayantu). D 2016. Regie: Tim Trageser.

Das Erste, 20.15

Die Wolken von Sils Maria

Ein Landhaus im Schweizer Bergdorf Sils Maria: Nach dem plötzlichen T...