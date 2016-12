Bienert, Bois, Dux

Der DDR-Rundfunk produzierte 1982 »Das Läuten des Windglöckchens« nach einem Originalhörspiel aus Japan. Beteiligt war eine sensationelle Riege lebenserfahrener Schauspieler, darunter Lotte Loebinger, die den Faschismus im sowjetischen Exil überlebt hatte, Friedrich Richter (britische Emigration), Curt Bois (amerikanische Emigration) und Gerhard Bienert, der in Nazideutschland geblieben war, als ausgewiesener Linker aber nie in Propagandafilmen mitgewirkt hatte. Warum er das Land nicht verlassen habe, wurde Bienert in den 80er Jahren von seinem Intendanten am Deutschen Theater (DT), Dieter Mann, in einem abendfüllenden Interview gefragt, und er meinte entschuldigend: »Ick bin ja nich so’n Entertainer wie Curt Bois!«

Bienert hatte am DT schon zu Zeiten Max Reinhardts gespielt, war im großen sozialkritischen Film »Mutter Krausens Fahrt ins Glück« (1929...