Zitronenseife kaufen

»Barracks« scheint ein schwer zu übersetzendes englisches Wort zu sein. Es kommt auf der ersten Seite des Joyceschen Romans »Ulysses« vor: »Back to the barracks.« Joyce wollte von Anfang an die militärische Okkupation Irlands durch britische Truppen thematisieren. Dieses Anliegen lässt sich allerdings mit der deutschen Fassung des Romans nicht verdeutlichen, denn in der Übersetzung von Hans Wollschläger musste die Kaserne – und nichts anderes bedeutet das Wort »barracks« – einer Aufforderung weichen, die gemeinhin an Kleinkinder gerichtet wird: »Huschhusch ins Körbchen.«

In Frank McNallys Buch »111 Orte in Dublin, die man gesehen haben muss« wurde »barracks« zu Baracken. Diese gibt es jedoch auf dem Gelände der mehr als 300 Jahre alten einstigen Collins-Kaserne nicht, sondern nur solide Gebäude aus Stein, der zu einem Großteil aus der Grafschaft Wicklow stammt. In diesen Bauten ist ein Teil des Irischen Nationalmuseums untergebracht.

Orte mit einem Bezug zu...