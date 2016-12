Held des Tages: Wolodimir Parasjuk

Ermorde einen Russen, dann wirst du in Kiew »Held« genannt. Zumindest vom Abgeordneten der Obersten Rada, Wolodimir Parasjuk, und seinesgleichen. Er kennt sich als ehemaliger Kommandeur einer Prügel- und Totschlaghundertschaft auf dem »Euromaidan« im Winter 2013/2014 aus. Am Dienstag abend stellte er wenige Stunden nach dem Attentat auf den russischen Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, ein Bild vom Mörder in Volksrednerpose auf seine Facebook-Seite und schrieb dazu: »Wenn ein Mann um den Preis seines Lebens bereit ist, bis zum Äußersten zu gehen – für eine Idee, für eine Wah...