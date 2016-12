Osteuropäer außen vor

Sorinel wurde nur 45 Jahre alt. Ausgelaugt vom Leben auf der Straße starb der Rumäne am 13. November, einem kalten Tag, unter einem U-Bahn-Viadukt am Rödingsmarkt in Hamburg. Er wird möglicherweise nicht der letzte osteuropäische Obdachlose sein, der den Winter in einer der reichsten Städte Europas nicht überlebt. Nach Informationen von junge Welt werden aktuell trotz Minusgraden in den Nächten zunehmend Obdachlose aus den Ländern Osteuropas, vor allem Rumänen, vom Winternotprogramm der Stadt ausgeschlossen.

Ursprünglich sollte das Winternotprogramm, das seit dem 1. November mit rund 900 Betten Schutz vor dem Erfrieren bietet, für jeden Obdachlosen frei und anonym zugänglich sein. Doch in der Praxis wird diese Regelung unterlaufen, wie das Diakonische Werk, der kirchliche Träger von Hoffnungsorte Hamburg und das Obdachlosenmagazin Hinz und Kunzt in einer Presseerklärung bereits Ende November konstatierten. Vor allem Rumänen würden innerhalb des Winternotpr...