»Die Parteien links der PSOE sind vereint«

Spanien hat in diesem Jahr gleich mehrere Wahlen erlebt. Linke Parteien im Land haben sich einander angenähert. Welche Bilanz ziehen Sie für das Jahr 2016?

Auf der wirtschaftlichen Ebene ist die Lage in Spanien mehr oder weniger identisch mit der im Vorjahr. Politisch haben die Wahlen im Dezember 2015 das Panorama in Spanien verändert. Wir sind von einem Zweiparteiensystem zu einem klaren Mehrparteiensystem übergegangen. In den ersten Monaten des Jahres wurde versucht, eine Regierung zu bilden, die eine linke Alternative darstellt. Die Basis der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei, PSOE, wollte eine solche. Aber wir, die wir an den Verhandlungen beteiligt waren, haben gesehen, dass ihr Apparat nie eine linke Regierung zulassen würde.

Nach den Wahlen im Juni war der zentrale Unterschied, dass es eine Volkseinheit gab. Wir, Vereinte Linke und Podemos, sind gemeinsam zu den Wahlen angetreten. Es schien, als habe die PSOE aus ihren Fehlern gelernt ...