Finanzchefs Bauchschmerzen

Die Bob- und Skeleton-WM ist vom Schwarzen Meer an den bayerischen Königssee verlegt worden. Bei dem Termin – 13. bis 26. Februar 2017 – wird es bleiben. Das teilte der Weltverband IBSF am Montag mit – sechs Tage, nachdem er dem russischen Sotschi die Titelkämpfe mit einer sehr diplomatisch formulierten Begründung entzogen hatte. Ob die hitzig geführten Diskussionen über russisches »Staatsdoping« nun »berechtigt (seien) oder nicht«, ließ er explizit offen. Fest stehe: »Das aktuelle Klima würde es nahezu unmöglich machen, die Leistungen des Organisationskomitees oder die Bahn als eine der besten der Welt wertzuschätzen.« Das war nach einer Boykottankündigung des lettischen Skeletonverbands kaum in Abrede zu stellen. Mehrere andere Verbände, darunter der österreichische, drohten öffentlich, dem Beispiel zu folgen.

Schon lange galt als so gut wie sicher, dass der Deutsche Bob- und Schlittenverband (BSD) zum alternativen Ausrichter bestimmt würde. Dessen führe...