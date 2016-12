In Gewerkschaftskreisen ist der Verein bekannt wie ein bunter Hund. Und er machte es möglich, die Themen Antirassismus und auch Zivilcourage in breitere Gesellschaftsschichten zu tragen. »Die gelbe Hand« begeht in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum. Die meisten verbinden damit sicherlich zuerst die Aufkleber in Form einer Stopp gebietenden Handfläche, auf der mit schwarzer Schrift steht »Mach meinen Kumpel nicht an«. Doch es steckt noch mehr dahinter. Laut Satzung steht »die Aufklärung der Bevölkerung über Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus und die Durchführung von Maßnahmen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Rechtsextremismus und für Gleichbehandlung in der Arbeitswelt« im Mittelpunkt. Das wird zum einen durch Bildungsangebote verfolgt, mittlerweile aber auch durch den Wettbewerb »Die gelbe Hand«. Dabei werden Beiträge gesucht, etwa von Berufsschülern oder Gewerkschaftsjugendgruppen, die »ein kreatives Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit, Ra...