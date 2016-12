Gibt es so etwas wie »schwarze Magie«? Was es auf jeden Fall gibt, ist der Einsatz von Schallwellen mit düsteren Absichten. Also etwa, um mutwillig zu nerven, zu manipulieren oder gar zu foltern. Gerade in der Weihnachtszeit können viele ein Lied davon singen. Wie zum Beispiel auch Wittmann und Zeitblom in ihrem Hörstück »Black Noise« (WDR 2016; Ursendung heute, 20.12., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. 23 Uhr, 1Li ve). Da ist es nachvollziehbar, wenn die eine oder der andere in Deckung geht. Für die »Assoziationsexplosion« von Friederike Mayröcker mit dem schönen Titel »Oder 1 Schumannwahnsinn: Vom Umhalsen der Sperlingswand mitten im Epheu« (ORF/SWR 2011; heute, 21 Uhr, ORF Ö1) sollte man dann aber wieder empfänglich sein.

Morgen früh ist es Zeit für »Inkasso Hasso« (Mi., 21.12., 8 Uhr, FSK). Die aus Gisela Notz, Andrea Truman, Barbara Sichtermann und Bettina Fellmann bestehende Gesprächsrunde fragt danach, ob man in eine »Welt, die Auschwitz hervorgebracht hat und...