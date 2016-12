Nicht ohne die Liebe

Als 1899/1900 nach mehr als zwanzig Jahren endlich wieder ein Roman aus Lew Tolstois Feder erschien, lagen beinahe zwölf Jahre harter Schreibarbeit an sechs unterschiedlichen Fassungen des Textes hinter dem berühmten Autor. Natürlich wurde das Buch weltweit rezipiert, geriet aber nach einiger Zeit in Vergessenheit. Deshalb ist der Hanser-Verlag dafür zu rühmen, dass er nun Tolstois dritten Roman in seiner Klassikeredition in einer Neuübersetzung der Slawistin Barbara Conrad (die schon »Krieg und Frieden« für den Verlag neu übertragen hat) wiederauflegt.

Conrad weist in ihrem instruktiven Nachwort darauf hin, dass »Auferstehung« in engem Zusammenhang mit Tolstois sozialreformerischen Texten steht. Auch der Roman enthält die Lehre von der existentiellen Entscheidung für die Liebe zum Mitmenschen. Einen Altruismus, den der Protagonist Nechljudow, aus seiner Bibel-Lektüre, vor allem des Matthäus-Evangeliums, ableitet. Der Kern der Geschichte ist, wie bei aller...