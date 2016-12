Investoren vergraulen!

Kaum hat »Rot-Rot-Grün« die Sitze im Senat eingenommen, schon geifert die rechte Journaille los: Vom ehemaligen taz-Redakteur Ralph Bollmann las ich in den Red-Bull-Mantelseiten Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, dass diese angeblich anbolschewisierte »Berlin-Regierung« nun die »Investoren« vergraule. Dabei ist es genau andershe­rum: dass diese Scheiß-Investoren (was ist das überhaupt für ein blöder positiv besetzter Begriff für eine schreckliche Aasgeierbande!) uns massenhaft vergraulen! Berlin bietet ihnen derzeit von allen Großstädten die höchsten und schnellsten Gewinne – und zieht reiche Hauskäufer aus der ganzen Welt an. Daran wird auch »Rot-Rot-Grün« wohl kaum etwas ändern können. Zusätzlich haben sich diese ganzen Arschkriechjournalisten der Kapitalpresse auch noch auf den Staatssekretär Andrej Holm, der ein »Signal für die Mieter« sein sollte, eingeschossen: »Holm muss zurücktreten«, fordern Morgenpost und die Springer-Blätter, und die erste...