Irischer Kotau vor Apple

Apple vermeidet Steuerzahlungen, und der geschädigte Staat Irland klagt – gegen eine Entscheidung der EU zu seinen Gunsten. Schulter an Schulter stehen die Führungen des US-Konsumgüterriesen und des ansonsten liebenswerten Kleinstaates gegen eine aus Brüssel geforderte Steuernachzahlung von mehr als 13 Milliarden Euro und wehren sich wie angekündigt vor Gericht. Brüssel habe die relevanten Fakten missverstanden und mische sich in die nationale Souveränität in Steuerfragen ein, erklärte das Finanzministerium in Dublin am Montag. Das Land habe dem Konzern keinerlei Vorzugsbehandlung gewährt.

Die EU-Kommission hatte Ende August nach jahrelanger Prüfung entschieden, dass die Steuervereinbarungen von Apple Inc. in Irland aus ihrer Sicht eine illegale staatliche Beihilfe darstellen. Deswegen sollen rund 13 Milliarden Euro plus Zinsen nachgezahlt werden.

Apple-Finanzchef Luca Maestri hält offenbar Angriff für die beste Verteidigung: »Wir sind der größte Steuerzahl...