Jetzt können sie

Es gibt ein nicht zu vernachlässigendes Indiz dafür, dass der Konfrontationskurs des Sejm-Vorsitzenden Marek Kuchcinski gegenüber der Opposition vom Freitag eine geplante Eskalation gewesen sein dürfte. Ab dem heutigen Dienstag existiert in Polen keine Instanz mehr, die unabhängig von der Regierungspartei über die Verfassungsmäßigkeit ihres Vorgehens urteilen könnte. Denn der liberale Gerichtspräsident Andrzej Rzeplinski hat am Montag seine Amtszeit beendet, und die PiS will die Eroberung des Gerichts in den nächsten Tagen durch die Berufung einer ihr genehmen Vorsitzenden besiegeln.

Die Kandidatin für die PiS ist die Richterin Julia Przylebska, die Ehefrau des derzeitigen polnischen Botschafters in Deutschland. Sie hatte vor einigen Tagen eine Sitzung, auf der das Gericht unter dem Vorsitz Rzeplinskis dessen Nachfolgekandidaten wählen wollte, gemeinsam mit anderen PiS-Richtern durch Krankmeldung beschluss...