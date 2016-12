»Die Angehörigen haben ein Recht auf Aufklärung«

Sie kritisieren, dass das hessische Innenministerium hartnäckig Akten und Erkenntnisse vorenthalten hat und so die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags maßgeblich behindert. In welchen Ausmaßen und mit welchem mutmaßlichen Interesse ist dies geschehen?

Es ist jetzt offenbar, dass uns vom hessischen Innenministerium hartnäckig Akten und Erkenntnisse vorenthalten wurden. Es hat die entscheidenden Akten erst 48 Stunden vor der Beweisaufnahme am Donnerstag überhaupt an den Bundestagsuntersuchungsausschuss übersandt. Das Kalkül ist klar: Die Abgeordneten sollten faktisch keine Zeit haben, um den Zeugen Vorhalte aus den Akten zu machen. Außerdem wurde nun klar, dass wir auch über die Rolle der V-Leute des Verfassungsschutzbeamten Andreas Temme in der rechten Szene getäuscht wurden.

Welche Folgen hatte das?

Trotz der späten Aktenlieferung konnten wir dennoch Hinweise finden, wonach Temme, der sich zum Zeitpunkt des Mordes an Halit Yozgat 2006 in K...