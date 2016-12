Am Ende des spektakulärsten Spiels an diesem Wochenende, Hoffenheim gegen Dortmund, hieß es 2:2. Selten wurde eine Partie von so krassen Fehlentscheidungen des Schiedsrichters bestimmt wie dieses. Dortmund lief mit seiner letzten Elf auf, denn zehn Spieler waren verletzt, darunter so wichtige wie Raphaël Guerreiro, Sokratis, Gonzalo Castro und Lukasz Piszczek. Aber diesmal hatten sie keine schwere englische Woche in den Knochen, und man sah von Anbeginn, dass beide Mannschaften bis in die Haarspitzen motiviert waren. Das Spiel bot sensationellen Hochgeschwindigkeitsfußball, bei dem BVB-Torhüter Roman Weidenfeller nicht mithalten konnte, denn beide Treffer der Hoffenheimer war nicht unhaltbar. Vor allem beim 2:1 machte er eine schlechte Figur.

Eine weit schlechtere Figur allerdings machte der Schiedsrichter Benjamin Brand, dessen Entscheidungen meist zu Ungunsten der Dortmunder ausfielen, vor allem beim 2:1-Führungstreffer der Hoffenheimer, dem ein Foulspie...