Besser spenden

Das Problem ist ja, dass man jahrzehntelang diese Aufkleber mit der eigenen Adresse zugeschickt kriegt, hinterher, wenn man mal was gespendet hat. Meistens auch noch mit Goldrand. Die kosten schließlich auch was, und manche meinen, die geben vielleicht sowieso unsere Spenden nur für diese Adress­aufkleber aus, und meine Cousine spendet jetzt gar nichts mehr, weil sie mit diesen Absenderaufklebern einen Laden aufmachen kann, und sie sagt, so viel kann sie gar nicht schreiben, dass sie die im Leben noch mal verbraucht.

Also ich finde, man muss auch gönnen können, und manche haben es eben nicht so dicke, und ich persönlich nehme immer gerne die Weihnachtskarten, die von Blinden gemalt wurden und die O...