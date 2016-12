»Völlig überflüssige Stammeskonflikte geschürt«

Vergangene Woche riefen aus Gambia Geflüchtete zu einer Reihe von Aktionen unter dem Motto »Gambians in Danger – Flüchtlingsrechte stärken, Abschiebungen stoppen« in ganz Baden-Württemberg auf. Was sind Ihre Forderungen an die deutschen Behörden?

Wir wollen eine Möglichkeit erhalten, hierbleiben zu können. Alle Abschiebungen nach Gambia sollen gestoppt werden. Die Probleme in Gambia sollten hier in Deutschland auch wirklich berücksichtigt werden.

Wie ist denn die Situation im Land?

Schon seit langem ist die Situation gefährlich und politisch instabil. Die Situation könnte sich sogar noch verschlimmern. Es gibt keine Freiheit, seine Meinung offen auszusprechen, oder andere zivile Rechte. Der Präsident von Gambia, Yahya Jammeh, tut alles, um an der Macht zu bleiben. Er kümmert sich nicht um das Wohl der Menschen, sondern versucht das Land zu entzweien. Jeder, der sich der Diktatur widersetzt, muss mit harter Verfolgung und Gewalt rechnen. In den Gefängnissen k...