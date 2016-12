Flügelkampf verschärft

In Großbritannien war das Jahr 2016 geprägt von politischen Schocks und Krisenerscheinungen. Das alles dominierende Ereignis war die Entscheidung für den »Brexit« am 23. Juni. 51,9 Prozent der am Referendum teilnehmenden Wahlberechtigten sprachen sich für den Austritt aus der Europäischen Union aus und besiegelten damit das Ende der Regierung des konservativen Premierministers David Cameron. Mit der Abstimmung hatte Cameron beabsichtigt, den euroskeptischen Flügel seiner eigenen Partei zu neutralisieren. Er erwartete ein klares »Yes« für den Verbleib in der EU und somit eine Stärkung für seine weitere Amtszeit. Doch der Versuch ging gründlich daneben.

Wenige Wochen nach dem Votum wurde die ehemalige Innenministerin Theresa May als Camerons Nachfolgerin installiert. Als mögliche Gegenkandidaten galten zwei Brexit-Verfechter, der ehemalige Londoner Bürgermeister Boris Johnson und der ehemalige Bildungs- und Justizminister Michael Gove. Während Johnson sich s...