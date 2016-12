Konflikte zwischen Washington und Beijing

China hat am Sonnabend seine Bereitschaft erklärt, eine US-amerikanische Drohne zurückzugeben. Das unbemannte Unterwassergerät war am Donnerstag von einem chinesischen Schiff in internationalen Gewässern westlich der philippinischen Insel Luzon aufgefischt worden. Das Verteidigungsministerium in Beijing klagte auf seiner Website, dass die US-Seite den Vorfall künstlich hochgespielt habe, was einer raschen Lösung nicht gutgetan habe.

Während Donald Trump darüber wetterte, dass die Chinesen die Drohne »gestohlen« hätten, muss man eher von einer wohl nicht ganz ordnungsgemäßen Ausleihe sprechen. Wahrscheinlich ist, dass diese dazu genutzt wurde, das Fundstück von Experten gründlich begutachten zu lassen. Ein für die US-amerikanische Kriegsmarine arbeitendes, aber als zivil deklariertes »Forschungsschiff« hatte mit mehreren dieser Tauchgeräte »ozeanographische Daten« erhoben. Nach offiziellen Angaben ging es vor allem um Salzgehalt, Temperatur und Klarheit des...