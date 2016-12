»Fake« sind immer die anderen

Gemeint sind immer die anderen. »Für Journalisten sind Faktenchecks der neue Standard. (…) Denn: Jeder hat das Grundrecht auf eine eigene Meinung. Aber nicht auf eigene Fakten.« So kommentierte Sonia Seymour Mikich am 12. Dezember in den »Tagesthemen« der ARD die aktuelle Diskussion um »Fake News«, also gezielt verbreitete Falschinformationen. »Skepsis ist gesund: Wer will, dass ich was glaube und warum. Hat diese Nachricht einen Absender? Kann ich eine Richtigstellung fordern? Echte Journalisten, on- und offline, sind rechenschaftspflichtig«, so Mikich weiter.

Ihr eigener Sender hat so seine eigenen Vorstellungen davon, was das bedeutet. Auf tagesschau.de ist nach wie vor eine Reportage des ARD-Korrespondenten Peter Sonnenberg abrufbar, die im Mai im »Morgenmagazin« gelaufen war. Der Reporter berichtet aus Caracas: »Die Polizei kesselt Studenten ein, und gleich darauf fliegen Tränengasgranaten auf uns Journalisten und auf absolut friedliche Demonstranten....