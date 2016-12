Berlin will Weihnachten stehlen

Die Weihnachtsgrüße der Deutschen an die Griechen sind so eiskalt wie schon in den vergangenen Wintern: Finanzminister Wolfgang Schäuble lässt prüfen, ob das Almosen, das die Athener Regierung rund 1,6 Millionen armen Rentnern des Landes unter den Christbaum legen lassen will, gegen die von Ministerpräsident Alexis Tsipras mit den Gläubigern aus der Europäischen Union vereinbarten Sparmaßnahmen verstößt. 617 Millionen Euro sollen fließen, das hat die große Mehrheit der griechischen Parlamentsabgeordneten am Donnerstag beschlossen. Profitieren sollen alte Menschen, deren Monatseinkommen weniger als 850 Euro beträgt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält sich in der Sache vorerst zurück; sie ließ erklären, die Entscheidung sei bei den »Institutionen« in guten Händen.

Wie Schäuble am Donnerstag nachmittag mit der üblichen Verve feststellte, dürften sich Tsipras und seine Kollegen im griechischen Parlament keine »Alleingänge« erlauben. So...