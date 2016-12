Persönliches Profil. Was Rückstände auf Handyoberflächen verraten

Es hat sich herumgesprochen, dass jedes Telefonat elektronische Spuren hinterlässt. Nicht weniger verräterisch sind Spuren chemischer Art, die bei der Verwendung von Handys auf dem Gerät zurückbleiben. Das besagen Studienergebnisse, die die Chemikerin Amina Bouslimani mit Kollegen der Universität von Kalifornien in San Diego in der neuen Ausgabe des Fachjournals Proceedings of the ­National Academy of Sciences vorstellt.

Chemisch analysiert wurden Handys von 39 Versuchspersonen, genauer gesagt: Abstriche von Vorder- und Rückseiten der Apparate sowie den Fingerspitzen und Handflächen der Probanden. Zur Anwendung kam das Verfahren der Massenspektroskopie. Zwar waren an Handfläch...