Tattoos und Piercing. Es ist zum Verrücktwerden (Teil 7)

Als Caesar den Norden Europas unterwarf, traf er dabei auf die »Pikten«, also die Bemalten. Er zog fröstelnd seinen roten Umhang etwas fester um die Schultern und gab Befehl zum Angriff.

Als ich fast 2.000 Jahre nach Caesar, Mitte der Neunziger, in Hamburg die Innenstadt in Augenschein nahm und auffällig viele Tätowierte mir entgegen kamen, schloss ich daraus, dass viele Seemänner aus der Karibik zurück seien. Einen Monat später traf ich auf ähnliche Quantitäten in Berlin. Und da ich mich in Moabit aufhielt, schlussfolgerte ich, dass viele Gefangene aus der JVA Freigang hatten. Soviel zu den Vorurteilen.

Ich wusste freilich, dass Uns-Ötzi vor 5.000 Jahren einige Zeichen auf der Haut trug, oder dass die Skythen und Polynesier auch gern tätowiert einherschritten. Aber das war ja alles weit weg. Dann kam ich langsam hinter die Sache, denn Geweihe, Flügelchen, Totenköpfe, Drachen und gotische Buchstaben waren nur bei bestimmten Menschen zu finden. Bestimmt im S...