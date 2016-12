»So empfinde ich mich der urgrünen Seele näher«

Sie haben 2015 die hessische Landtagsfraktion Bündnis90/Die Grünen als deren ehemalige Sprecherin für Integration und Migration im Streit über die Flüchtlingspolitik verlassen. Der Grünen-Landesvorstand hat nun ein Schiedsverfahren wegen »parteischädigenden Verhaltens« gegen Sie eingeleitet, droht mit Ausschluss. Was wird Ihnen vorgeworfen?

Bis heute hat mich der Landesvorstand über den genauen Vorwurf gegen mich nicht persönlich informiert, auch nicht über »die Schwere des Falls«, weshalb er mich zusätzlich zum Parteiausschluss von allen Mitgliedsrechten ausschließen will. Ich musste aus der Presse erfahren, dass er mir gemeinsames Abstimmen mit anderen Fraktionen zur Last legt. Beispielsweise hatte ich für einen Antrag der Fraktion Die Linke gestimmt, die für die Schule als geschützten Raum eintritt, als es um die Abschiebung einer 16jährigen Schülerin aus Serbien direkt aus dem Unterricht ging. In anderen Fällen habe ich mit der SPD oder der »schwarz-gr...