Blitzkarriere eines Begriffs

Selten hat es ein Begriff so schnell wie »Fake-News« geschafft, in Schlagzeilen und Titelstorys der meinungsbildenden Medien Karriere zu machen. Der Ursprung des Wortes liegt irgendwo im Gewirr sozialer Netzwerke wie Facebook – in den vergangenen Wochen hat er das politische Leben erobert. Kaum ein Parteisprecher möchte auf dieses Wort verzichten, das auf deutsch nichts anderes besagt als »Falschnachrichten«.

Als Urheber politischer »Fake-News« wird vorwiegend Russland ausgemacht, das angeblich versucht, mit gefälschten Informationen den sozialen Frieden zu vergiften und Zweifel an der Weisheit der US-Außenpolitik oder am sozialen Großmut der großen Koalition zu säen. Befeuert wird die Diskussion mit CIA-Behauptungen, der neue US-Präsident Donald Trump habe nur mit Hilfe russischer Hacker gewählt werd...