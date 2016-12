Nachschlag: Totschlaggeschäft

Unter dem Namen »Migrantenschreck« verkauft ein Onlineshop Schreckschusswaffen mit potentiell tödlicher Hartgummimunition. Die Waffen sind in Deutschland verboten, werden aber von Ungarn aus per einfachem Paket an Kunden in der Bundesrepublik geliefert. Zitat: »60 Joule Mündungsenergie strecken jeden As...