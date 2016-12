Innovation und Ideologie

Als Walter Elias Disney am 15. Dezember 1966 im Alter von 65 Jahren starb, hatte er nahezu alles erreicht. Mehr hätte man sich nicht erträumen können. Disney besaß ein Filmimperium, ein Merchandisingunternehmen, längere Zeit eine eigene Fernsehshow und als Krönung seines Schaffens in der Nähe von Los Angeles unter dem Namen »Disneyland« so etwas wie ein Königreich, das nach seinem Tod im Südosten der USA 1971 noch durch das Kaiserreich »Disneyworld« erweitert werden sollte.

Disney verkörperte nahezu idealtypisch den Mythos des amerikanischen Traums, man könne vom Tellerwäscher zum Millionär werden, in seinem Falle vom Zeitungsjungen zum Mil­liardär. Die Sehnsucht nach der Kindheit, die im Angesicht des Todes den Bürger Kane in dem berühmten gleichnamigen Film von Orson Welles (1940) bei gleichermaßen unermesslichem Reichtum und ähnlichem Verlauf der Rücknahme der einstigen Ideale befiel, dürfte Disney fremd gewesen sein. »Disneyland« als Inbegriff all dess...