Sowjetbürger des Tages: Euronews-Redakteure

Der Fernsehkanal Euronews ist ein gesamteuropäischer Nachrichtensender mit Sitz in Lyon. Gesellschafter sind öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten aus Europa. Manche werfen dem Sender vor, EU-Propaganda zu betreiben. Wie auch immer: Das Programm wird seit 1993 ausgestrahlt, derzeit in 13 Sprachen. Doch ab Jahreswechsel sollen es nur noch zehn sein. Die Sendungen in Arabisch, Farsi und Ukrainisch werden eingestellt. Im letzteren Fall deshalb, weil das Verhältnis des Kanals zu den neuen Machthabern in Kiew nie ganz ungetrübt war. Sie entzogen ihm 2014 die Sendelize...