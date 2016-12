»Wollten keinen Platz für Propaganda bieten«

Neonazis hatten Ende vergangener Woche ein selbstverwaltetes Flüchtlingszentrum der Gruppe »Project Shelter« in Frankfurt am Main angegriffen. Was war los?

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben sie die Scheibe von außen zerschlagen und von dort eine Teerflüssigkeit, Bitumen genannt, im Innenraum unseres Zentrums versprüht und so immense Sachbeschädigung angerichtet. Ob es Neonazis im engeren Sinn sind, die uns angegriffen haben, wissen wir nicht: Aus einem von ihnen hinterlassenen Bekennerschreiben geht aber hervor, dass es ein rassistisch motiviertes Verbrechen ist. Dieses Zentrum nutzen Menschen, die auf ihrer Flucht hierhergekommen sind, und Frankfurter.

Wie sieht es dort jetzt aus, und was steht im Bekennerschreiben?

In dem ehemaligen Bistro, das wir am 5. Juli besetzt hatten und seit August als Begegnungsstätte »Café International« nutzen, sieht es noch aus wie unmittelbar nach der Attacke. Bitumen ist schwer zu entfernen. Ob wir es wieder so hi...