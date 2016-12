Chemische Drogen auf dem Vormarsch

Wissenschaftler haben in mehreren Dutzend europäischen Städten über einen Zeitraum von einer Woche täglich Abwasserproben genommen und darin in verschiedener Konzentration Spuren unterschiedlicher chemischer Drogen gefunden. Die festgestellten Unterschiede zwischen den Städten, vor allem in bezug auf Ost- und Westdeutschland, sind teilweise überraschend, wie aus den am Dienstag abend veröffentlichten Ergebnissen hervorgeht. So war die gefährliche Droge Crystal Meth, welche sehr schnell abhängig macht, dem Report der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht zufolge vor allem in den Abwässern im Osten Deutschlands nachzuweisen. Die Wissenschaftler konnten etwa in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden täglich im Schnitt 136,7 Milligramm von Methamphetamin, dem Grundstoff von Crystal Meth, pro 1.000 Menschen nachweisen. Bislang waren Spuren von Methamphetamin einzig in den Abwässern einiger osteuropäischer Länder gefunden worden. In Münch...