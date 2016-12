»Nacht-und-Nebel-Aktion«

Mangelhaft ausgewertete Daten, widersprüchliche Aussagen, fluchtartiger Umzug der Angeklagten mit Hilfe eines hohen Polizeibeamten: Die Verhandlungen am Dienstag und Mittwoch im Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Vergewaltiger und Mörder der chinesischen Studentin Yangjie Li am Landgericht Dessau-Roßlau förderten weitere Ungereimtheiten zutage.

Am Dienstag vernahm das Gericht unter anderem den Vermieter des angeklagten Paares, Polizistensohn Sebastian F. und dessen Verlobte Xenia I. Laut Staatsanwaltschaft quälten die 21jährigen ihr Opfer am Abend des 11. Mai 2016 in der leerstehenden Wohnung unter ihrer eigenen. Ein Ermittler hatte zuvor erklärt, man habe darin Blutspritzer bis an die Decke gefunden. Am 21. Mai war das Paar umgezogen. Der damalige Dessauer Polizeirevierchef Jörg S., Stiefvater des Angeklagten, half ihnen beim Möbeltransport. Später sichergestellte blutbeschmierte Kleidung, Schuhe und Wischlappen will er dabei nicht registriert habe...