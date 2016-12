Wird Trump gut für Russland?

Der wahrscheinliche 45. Präsident der USA, Donald Trump, wird eine Entspannung des Verhältnisses zu Russland und eine enge Zusammenarbeit der beiden Staaten anstreben. Das gilt als so sicher, dass es den Mainstream zur Hysterie reizt und manche Linke dazu bringt, über alle offensichtlichen Schwächen des Wahlsiegers mild hinwegzulächeln.

Aber worauf beruht die vermeintliche Erkenntnis, dass Trump einen strategischen Wandel der US-amerikanischen Außenpolitik, zum Besseren wohlgemerkt, vollziehen wolle? Wirklich gesagt hat der Kandidat zu diesem Thema während seiner Wahlkampagne ungefähr so viel wie zu fast allen anderen Fragen: Wenige kurze Sätze in Primitivsprache, ohne konkrete Aussagen und ohne Versuche, das Behauptete sachlich zu begründen. Trumps rhetorische Raffinesse bestand höchstens darin, den Satzinhalt in anderer Reihenfolge zu wiederholen, ein von Zweifeln freies »Okay?« anzuschließen, und zu bekräftigen, dass genau dies, verdammt noch mal, sein ...