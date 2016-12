Bundesgerichtshof lässt Mieter auflaufen

Mieter tragen jederzeit das Risiko, ihren Lebensmittelpunkt zu verlieren, wenn es den Eigentümern in den Sinn kommt. Unabhängig davon, wie lange sie eine Wohnung nutzen, müssen sie auch in Zukunft damit rechnen, dass ihnen nicht nur ein privater Einzeleigentümer, sondern auch die Gesellschafter einer Investorengemeinschaft kündigen. Es reicht offenbar für die Besitzer, das Zauberwort »Eigenbedarf« ins Spiel zu bringen. Der Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte mit einer solchen Entscheidung am Mittwoch seine bisherige Rechtsprechung in diesem die Daseinssicherung erheblich bestimmenden Zusammenhang. Das Landgericht München hatte d...