Zuviel gewollt

Die Weihnachtsfeier am Sonntag war der letzte Auftritt von Klaus Allofs – keine 24 Stunden später war er beim VfL Wolfsburg gefeuert. Das Aus als Geschäftsführer Sport nach vier Jahren ist die Folge des Niedergangs in der Bundesliga, der teuren Transferflops und missglückter Auftritte des 60jährigen. »Gerade vor dem Hintergrund des akuten Abstiegskampfes galt es, eine Entscheidung für die Zukunft des VfL Wolfsburg zu treffen«, sagte Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz laut Mitteilung des Klubs. Die Erfolge der Fußball GmbH in der Ära Allofs waren in der Konzernzentrale schnell vergessen. Am Montag senkte der einflussreichste VW-Manager endgültig den Daumen.

Der Aufsichtsrat übertrug VfL-Geschäftsführer Wolfgang Hotze die Aufgabe des Sprechers der Geschäftsführung. Olaf Rebbe bleibt als Leiter Sport weiter verantwortlich für die Belange rund um Trainerstab und Mannschaft. Allofs wurde angelastet, dass er mit der Beförderung von Interimstraine...