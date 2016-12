Angriff von rechts

Die Junge Union (JU) hat einen Antrag an den Bundesparteitag der CDU eingebracht, der in der vergangenen Woche in Essen stattfand. Darin forderte der CDU-Nachwuchs ein Ende der staatlichen Förderung der Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS) sowie eine Überprüfung der Stiftung »auf Basis der getätigten Aussagen ihrer Vertreter und öffentlichen Kundgaben« durch den Verfassungsschutz. Zur Begründung ihres Antrags argumentierte die JU, dass die Amadeu-Antonio-Stiftung angeblich »im Auftrag staatlicher Stellen« und »ohne juristische Überprüfung« Aussagen zensiere, die durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt seien.

Konkret richtet sich der Angriff der christdemokratischen Jugend offensichtlich gegen eine von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bereits im Jahr 2015 eingerichtete Arbeitsgruppe, die sich gegen rechte Hetze in sogenannten sozialen Netzwerken im Internet richtet und in der sich auch die ASS engagiert. Zwar wurde der Antrag der JU vom Parteitag l...