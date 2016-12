Bause, Krause, Kramm

Vor einem Jahr beging Peter Bause seinen 74. Geburtstag in der jW-Ladengalerie, wo er gemeinsam mit Renate Richter einer Vernissage den richtigen Pep gab. Beide waren langjährige Mitglieder des Berliner Ensembles, wo Bause oft unter der Regie von Richters Mann Manfred Wekwerth auftrat, und auch in Wekwerths Fernsehfilmen wie »Zement« (1973) oder »Die unheilige Sophia« (1975) standen sie zusammen vor der Kamera. Als Bause vor über 50 Jahren seinen ersten Film drehte, war der ehemalige Magdeburger Postangestellte bereits Mitglied des Volkstheaters Rostock, wo er u. a. mit Brechts »Flüchtlingsgesprächen« Erfolg hatte. Mit Intendant Hanns Anselm Perten wechselte Bause 1970 ans Deutsche Theater Berlin, später ging er ans Berliner Ensemble. In diesen Jahren wurde er auf Leinwand und Bildschirm ein unentbehrlicher Nebendarsteller, auf über 120 Rollen brachte er es hier. Ganz im Mittelpunkt stand...