Ein ergebener Gruß

»Benito Mussolini mit dem ergebenen Gruß eines alten Mannes, der im Machthaber den Kultur-Heros erkennt. Wien 26.4.1933.«

Diese Widmung schrieb Sigmund Freud in eine Ausgabe der im März 1933 erschienenen Schrift »Warum Krieg? Ein Briefwechsel«, die er gemeinsam mit dem deutschen Physiker Albert Einstein verfasst hatte. Wie kam es zu dieser Widmung, die die Vermutung zulässt, dass Freud Sympathien für den Faschismus gehegt haben könnte? Diese Frage versucht Roberto Zapperi in seinem Buch »Freud und Mussolini« zu klären, das nun in deutscher Übersetzung vorliegt.

Als der Triester Psychoanalytiker Edoardo Weiss, ein Schüler Freuds, zusammen mit dem faschistischen italienischen Theaterschriftsteller und Librettisten Giovacchino Forzano am 25. April 1933 Freud in der Berggasse 19 in Wien (wo sich heute das Sigmund-Freud-Museum befindet) besuchte, gab es ein demokratisches Österreich nicht mehr. Denn der christsoziale Kanzler Engelbert Dollfuß hatte am 4. März 19...