Faust bleibt in der Tasche

Dramaturgie und Klappern gehören an der bundesdeutschen Tariffront zum Geschäft. So sah es bei nächtelangen Runden zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der großen Bahngewerkschaft EVG immer wieder nach einem Scheitern aus. Die EVG-Basis stand dem Vernehmen nach Gewehr bei Fuß und wäre zu Warnstreiks für Lohnerhöhungen bzw. Arbeitszeitverkürzung bereit gewesen. Basisaktivisten wollten dem DB-Management zeigen, dass auch sie die Räder zum Stillstand bringen können. Schließlich sitzen nicht nur Lokführer, sondern auch andere Berufsgruppen wie die Fahrdienstleiter an zentralen Schaltstellen und können durch Streik mit geringen Mitteln den gesamten bundesweiten Schienenverkehr empfindlich beeinträchtigen.

Am Ende blieb die Faust wieder einmal in der Tasche, und beide Seiten feierten den Abschluss. Wenn DB-Personalchef Ulrich Weber anmerkt, man sei »wirtschaftlich an die Grenzen gegangen, vielleicht soga...