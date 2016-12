Reformen mit Ramelow

In Thüringen mussten in den letzten zwei Jahren keine Geflüchteten in Zelten übernachten. Das kann sich Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) zugute halten. Er führt seit 2014 die Dreierkoalition aus seiner Partei, der SPD und den Grünen. Ansonsten unterscheidet deren Politik indes wenig vom Rest der Republik: Der Verfassungsschutz ist geblieben, Abschiebequoten werden erfüllt, Neonazis terrorisieren weiter das Land, der Niedriglohnsektor blüht, dank diesem und Hartz IV sind die Armen arm geblieben. Thema einer Kabinettsklausur am gestrigen Dienstag: steigende Personalkosten bei gleichzeitig schwindender Förderung durch den Bund und die EU.

Die Thüringer Allgemeine berichtete am Dienstag von einer »dramatischen Prognose«. Sie zitierte aus einer Debattenvorlage, wonach die Kosten für Gehälter und Altersbezüge bis 2030 um fast 1,2 Milliarden auf 3,8 Milliarden Euro steigen. Alleine die Pensionen sollen sich auf 650 Millionen Euro vervierfachen. Insgesam...