Von Energie überflutet

Ratiopharm Ulm, früher einmal bekannt als SSV Ulm und dann im Zuge der Professionalisierung genannten Kommerzialisierung als eigenständige GmbH ausgegliedert, wird immer besser. Als einziges ungeschlagenes Team stehen die Ulmer in der Bundesliga am Ende einer Woche wie aus dem Märchen da. Erst verlängerte Trainer Thorsten Leibenath seinen Vertrag, dann zog Kapitän Per Günther nach und unterschrieb ebenfalls bis 2019. Und dann wurde am Sonntag wurde mit einer Gala-Vorstellung Brose Bamberg entzaubert. Im Bundesliga-Gipfel setzte sich der Vizemeister unter dem Jubel der 6.200 Fans mit 78:63 (42:37) durch und fügte dem Titelverteidiger die erste Liga-Niederlage seit 26 Spielen zu.

»Wir tun gut daran, nicht durchzudrehen«, sprach Günther anschließend wie ein elder statesman der BBL: »Es ist schön, aber wir haben nur ein Bundesligaspiel gewonnen. Wir wollten einen Richtwert bekommen. Den haben wir bekommen«. Bester Werfer beim Sieger war Tim Ohlbrecht mit 19 Pu...