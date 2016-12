Tierarbeitsrechte

Die gesetzliche Regelung der künstlerischen Tätigkeit von Theatertieren nimmt ihren Lauf. Auf der Internationalen Tanzmesse in Nordrhein-Westfalen gab es mehrere Versionen des »Schwanensee«-Balletts mit echten Schwänen. Eine davon war »Swan« von Luc Petton. Damit es zu den lasziven Berührungen mit den Tieren kam, hatten die Tänzerinnen Futter in ihren Händen. Die fünf weißen Schwäne auf der Trockenbühne wirkten aufgrund ihres watschelnden Gangs nur mäßig elegant, während die drei schwarzen Schwäne in einem gläsernen Wasserbecken graziös um die Tänzerinnen herumschwammen. Ihrem Auftritt in Düsseldorf war ein öffentlicher Streit zwischen Tierschützern, Theatermanagern und dem Ordnungsamt vorausgegangen. Letztgenannte beklagten zunächst: »Der Showeinsatz von Schwänen ist im deutschen Recht nicht geregelt.« Erstere konnten dabei auf ein Vorkommnis im Freiburger Theater verweisen: Dort war 2012 ein in der Wagner-Oper »Lohengrin« eingesetzter Schwan namens Scap...