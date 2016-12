Altpapier des Tages: 100-Bolívares-Schein

Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat Wechselstuben in Kolumbien und andernorts eine vorweihnachtliche Bescherung verpasst. Wie er am Sonntag (Ortszeit) in einer Fernsehansprache ankündigte, verlieren alle 100-Bolívares-Geldscheine nach Ablauf von 72 Stunden ihre Gültigkeit. Die Bürger haben noch zehn Tage Zeit, ihre Scheine in der Zentralbank umzutauschen.

Die Aktion richtet sich gegen Schwarzhändler, die in den vergangenen Jahren Bargeld in Milliardenhöhe aus Venezuela in die Nachbarländer verschoben und damit heftige Währungsturbulenzen verursacht haben. Maduro sprach von 300 Milliar­de...