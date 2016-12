»Brexit«-Blackbox bleibt

Auf den ersten Blick läuft für die britische Premierministerin Theresa May derzeit alles rund. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov will fast die Hälfte der Bevölkerung sie als Premierministerin sehen. Ein beruhigendes Resultat für May – wären da nicht die 35 Prozent der Befragten, die »don’t know« angekreuzt und somit keine Angabe gemacht haben. Sie sind Ausdruck des unvermindert hohen Misstrauens gegenüber der politischen Szene Großbritanniens.

Auf dünnem Eis bewegt sich die Regierung nicht zuletzt in der Brexit-Frage, mit der sich in der vergangenen Woche nun der Supreme Court, das Oberste Gericht Großbritan­niens, zu beschäftigen hatte. Nachdem der High Court Anfang November zu der Entscheidung gelangte, dass das EU-Austrittsverfahren nicht ohne Einbezug der Abgeordneten angestoßen werden kann, sollen – nach Einspruch der Regierung – nun die höchsten Richter darüber entscheiden, ob das britische Parlament und die Regionalparlament...