Renzis Wunschkandidat

Opportunismus zahlt sich aus: Am Sonntag wurde der bisherige italienische Außenminister Paolo Gentiloni von Staatspräsident Sergio Mattarella damit beauftragt, eine neue Regierung zu bilden. In der vergangenen Woche war Premierminister Matteo Renzi nach seiner Niederlage im Referendum zur Abschaffung des Senats als zweiter Parlamentskammer zurückgetreten. Der 62jährige Gentiloni war in den 1970er Jahren in der linksradikalen »Democrazia Proletaria« aktiv, dann Mitglied der »Partei der Proletarischen Einheit für den Kommunismus« (PdUP). Später schloss er sich den Grünen an, von dort ging es weiter zur katholischen Zentrumspartei »Margherita«, mit der er 2007 die Vereinigung mit einer Mehrheit der aus der IKP hervorgegangenen Linksdemokraten zur heutigen buntscheckigen sozialdemokratischen »Demokratischen Partei« (PD) mitmachte.

