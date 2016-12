Eisenbahner kämpfen um Prozente

Nach wenigen Stunden Pause sind die Tarifverhandlungen für die rund 150.000 Beschäftigten der Deutsche Bahn AG am Montag vormittag in Berlin fortgesetzt worden. Zunächst trafen sich die Delegationen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und des Unternehmens zu getrennten Beratungen, um die Zwischenergebnisse aus der Nacht zu bewerten. Nach Ansicht der EVG stehen die Verhandlungen vor der entscheidenden Phase. Bei Lohnerhöhung und Laufzeit des Tarifvertrags gebe es aber noch »für uns unverständliche Hürden«, sagte Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba nach der Unterbrechung am frühen Morgen. Sie betonte jedoch auch: »Nach allem, was wir bisher erreicht haben, ist die Zeit reif für einen Abschluss. In weiteren langwierigen Verhandlungen sehen wir keinen Sinn. Die Entscheidung muss jetzt fallen.«

Die Gewerkschaft hatte eine Einkommenserhöhung im Volumen von insgesamt sieben Prozent gefordert, die Bah...